Kapadokya turizmcileri 2018 yılından mutlu

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler Kapadokya turizmcilerinin 2018 yılından son derece memnun olduklarını ifade ederken 2019 yılının ise Kapadokya’da altın yıl olacağını söyledi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turizmciler 2018 yılındaki turizm hareketliliğinden son derece mutlu. Yılın ilk 10 ayında gelen ziyaretçilerin 2014-2015 yıllarında ki ziyaretçi sayılarını yakaladığını ifade eden KAPTİD Başkanı Yakup Dinler 2019 yılının ise Kapadokya’da altın yıl olacağını belirtti. Dinler, “Şimdi Kapadokya 2018 yılını çok iyi geçiriyor. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Turizmcilerin yüzü gülüyor, mutluyuz. Sayısal olarak ciddi bir turizm yoğunluğu var. Bazen bölgemizde bir odalar bile bulunmuyor. İnşallah gelecek yılda fiyatları 2014-2015 yıllarındaki seviyelere getirebilirsek ben 2019 yılını Kapadokya için ciddi bir altın yıl olarak görüyorum. Şimdi Kapadokya son birkaç yıldır ağırlıklı olarak Çinli turistleri ağırlıyor. Bu Çinli turistlerin yanı sıra yerli turistlerimiz, Latin Amerikalı turistler bölgemizde yine yüksek seviyelerdeler. Bu turist grubuna Avrupalıları, Kuzey Amerikalıları ve Avustralyalıları eklersek işte o zaman Kapadokya’da altın yılı görmüş olacağız” diye konuştu.

“100 Bin Japon turist sayısına az kaldı”

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, bu yılın başlarında Japonya Seyahat Acenteciler Birliği Başkanını Kapadokya’da misafir ettiklerini ve kendilerinin 100 bin Japon turistin Kapadokya geleceğini belirttiğini ifade ederek, "100 bin Japon turiste az kaldı" dedi. Dinler, “Japonlar bölgemizin gözbebeğiydi. Fakat Suriye’de ki bu savaştan ötürü ülkemize gelmemeye başladılar. Yaklaşık 2011 yılından beri bölgemizde Japonlar yok denebilecek kadar az seviyedeler. Bu yılbaşında Japon seyahat acenteciler birliği başkanını bölgemizde ağırlamıştık. Bize en az 100 bin turist sözü vermişti. 100 bine henüz biraz var. Umarım bu açığı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında kapatırlar” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 13:15