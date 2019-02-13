Kapadokya “Sevgililer“ için hazırlandı

NEVŞEHİR (AA) - ALPASLAN KÖRÜKCÜ - Ziyaretçilerine otantik bir ortamda farklı bir tatil imkanı sunan Kapadokya, Sevgililer Günü'nü bölgede geçirmek isteyen çiftler için hazırlandı.

Peribacaları, kayadan oyma mağara otelleri, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileriyle tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya, sıcak hava balon turu başta olmak üzere, at, ATV motor ve deve turlarıyla konuklarına alternatif tatil aktiviteleri imkanı sunuyor.

Bölgedeki konaklama tesislerinde 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çeşitli etkinlikler organize ediliyor.

Rezervasyon yoğunluğunun yaşandığı tesislerde, Sevgililer Günü konseptiyle düzenlenen odalar gül yaprağı ve balonlarla süslenirken, canlı müzik eşliğinde özel menülerin oluşturulduğu akşam yemekleri ve tur programları düzenlenecek.

Bölgedeki bir konaklama tesisinin genel müdürü Adnan Devrim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nü dolu dolu geçirmek isteyenler için özel program hazırladıklarını belirtti.

Devrim, "Kapadokya balon turundan ATV araçlarla düzenlenen tura, çömlek yapımından at turuna çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir bölge. Sevgililer Günü de herkes için önemli bir gün. Bu özel anda da biz çiftlere canlı müzik eşliğinde akşam yemeği sunacağız. Konuklarımız gündüz aktivitelere katılabilecek, akşam ise onlar için organize edilen programlara katılacak." dedi.

- "Kapadokya eşsiz güzellikte bir yer"

Göreme beldesinde bir otelin işletmecisi olan Mehmet Uğur Çakmak ise 14 Şubat için rezervasyon yoğunluğu yaşandığını, beldede farklı bütçelere hitap edecek etkinlik ve konaklama imkanının bulunduğunu dile getirdi.

Çakmak, şöyle konuştu:

"Kapadokya eşsiz güzellikte bir yer. Birçok otelimiz doğal kayadan oyma. Rezervasyonlarımız çok yoğun. 14 Şubat dolayısıyla otellerimiz tam doluluk seviyesine ulaştı. Otelciler olarak 14 Şubat için odalarımızı süsledik, çiftlere özel menüler hazırladık. Çok keyifli bir 14 Şubat geçirecekler. Misafirlerimiz sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin güzelliğini gökyüzünden izleyebilir veya at ve ATV araçla düzenlenen turlara katılarak peribacaları arasında gezinti yapabilirler. Ayrıca bölgede bulunan tarihi yer altı şehirlerini ziyaret edebilirler. Beldedeki konaklama tesislerinde fiyatlarımız çift kişi 300 lira ile 1000 lira arasında değişiyor."

14 Şubat'ı bölgede geçirecek olan konuklar için aktiviteler düzenleyen acentenin sorumlusu Nuran Aktaş da ön rezervasyonlarda yoğunluk yaşandığını, çiftler için hazırlanan turların kategorisine göre 80 ila 180 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Aktaş, "Yerli ve yabancı çiftler özel günlerinde Kapadokya'yı tercih ediyor. Biz çiftlerimize rehberler eşliğinde bölgeyi gezdiriyoruz. 1-2 saatlik ve gün boyu turlarımız var. En çok tercih edilen turların başında gün doğumu ve gün batımı için cip ve ATV motor turları geliyor. Çiftlerimize bu turlarda çeşitli ikramlar da sunacağız." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 16:09