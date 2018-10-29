Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları bu sabahki uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu.

Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından görevlilerce takılan Türk bayraklarıyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerine yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Sıcak hava balonu pilotu Deniz Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Atasoy, "Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bayrağımızı sıcak hava balonlarına astık, büyük bir onurla gökyüzünde dalgalandıracağız." dedi.

