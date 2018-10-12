Kapadokya Havalimanı'nda yolcu sayısı arttı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya Havalimanı, eylül ayında 40 bin 326 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre, Kapadokya Havalimanı'na iç hatlarda 882 uçak, dış hatlarda da 8 uçak iniş kalkış yaptı ve 40 bin 326 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönem içinde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği 471 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanında ocak eylül dönemindeki yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 232 artarak 291 bin 52'ye yükseldi.

Bu dönemde 5 bin 825 uçağın iniş kalkış yaptığı havalimanında yük trafiğinin de 3 bin tona ulaştığı kaydedildi.



