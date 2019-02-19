NEVŞEHİR (AA) - Türk Hava Kurumunun (THK) 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda etkinlik düzenlendi.

Gülşehir Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberinde THK Gülşehir Şube Başkanı Yusuf Aytekin ve bir grup öğrenci ile havalimanı müdürü Mehmet Hanifi Şanal'ı ziyarete etti.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Şanal, konuklarına havalimanındaki birimleri ve kuleyi gezdirdi.

Kaymakam Demirer, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin havacılığa ilgilerini artırmak amacıyla programın düzenlendiğini belirtti.

Demirer, "Gençlerimizle havalimanını gezdik. Uçakları yakından gördüler ve buradaki birimleri öğrenmiş oldular. Kuledeki çalışma sistemini yakından gözlemlediler. Umarım gençlerimiz havacılığa ilgi duymuşlardır. Biz havacılığın önemli ve stratejik olduğunu biliyoruz. Gençlerimizin de bu yönde atılım yapmasını istiyoruz." dedi.

Etkinlik birim amirlerinin sunumlarının ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 16:35