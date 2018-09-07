Kapadokya Havalimanı 40 bin yolcuya hizmet verdi

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya Havalimanı, ağustos ayında 40 bin 83 yolcuya hizmet verdi.



Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2018 Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, Kapadokya Havalimanı'na iç hatlarda 901 uçak, dış hatlarda da 6 uçak iniş kalkış yaptı ve 40 bin 83 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönem içinde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği 462 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanında ocak-ağustos dönemindeki yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 186 artarak 250 bin 726'ya yükseldi.

Bu dönemde 4 bin 935 uçağın iniş kalkış yaptığı havalimanında yük trafiğinin de 2 bin 531 tona ulaştı.