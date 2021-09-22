Kapadokya foto safari cuma günü başlıyor

NEVŞEHİR(MHA) Organizasyonun açılışında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Genel Sekreteri Bekir Varol ve jüri üyelerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenecek.

Jürisini; Usta Belgeselci ve Fotoğrafçı Coşkun Aral, Ünlü Fotoğrafçı Mustafa Seven, Akademisyen Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Fotoğrafçı-Editör Adem Meleke, Fotoğrafçı Tanin Helvacı, Gazeteci Cem Kıvırcık ve AHİKA Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gürsoy Olca’nın oluşturduğu Foto Safari, doğal ve kültürel mirasın yanı sıra her geçen gün artan turizm çeşitliliği ile Dünya’nın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya bölgesinin doğa harikası güzelliklerini, derin kültürel geçmişini, heyecan verici aktivitelerin yanı sıra etkileyici yöresel özelliklerinin tanıtımına etkin katkıda bulunmayı, farklı illerden gelecek olan fotoğraf tutkunlarını buluşturarak iletişim ve etkileşim yaratmayı amaçlıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu Kapadokya Foto Safari’de, Birincilik Ödülü 10.000 TL, İkincilik Ödülü 7.500 TL Üçüncülük Ödülü 5.000 TL ve Mansiyon Ödülü (3 adet) 2.500 TL olarak belirlendi.

Yaklaşık 300 yarışmacının başvuru yaptığı ve Nevşehir il sınırları içerisinde 24-25 Eylül 2021’de çekilecek fotoğrafların kabul edileceği organizasyon, 26 Eylül 2021 Pazar günü jüri değerlendirmesinin ardından saat 15.00’de gerçekleştirilecek olan ödül töreniyle sona erecek.

Foto safari ile ilgili tüm ayrıntılara www.kapadokyafotosafari.com adresi üzerinden erişilebilecek.