Kapadokya Film Destek Başvuruları İçin Son Günler!

Nevşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenecek Kapadokya Film Festivali hazırlıkları sürüyor. Üretim aşamasındaki projelerin senaryo geliştirme ve yapım öncesi desteklenmesi ve sektör aktörlerinin katılımıyla güncel ortak yapım olanaklarının tartışılmasını amaçlayan Kapadokya Film Platformu 31 Mayıs- 3 Haziran 2020 tarihleri arasında, Kapadokya Film Festivali çatısı altında gerçekleştirilecek. Platform kapsamında iki uzun metraj projeye yapım desteği, üç kısa filmde de TRT Kısa Film Yapım Desteği verilecek.

SİNEMAMIZIN YENİ YETENEKLERİNE İMKÂN SUNACAĞIZ

Sahip olduğu coğrafik, tarihi ve kültürel değerlerle dünya mirasının benzersiz bir parçası olan Kapadokya’yı sinemanın rengiyle zenginleştirmek için yola çıktıklarını söyleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Film Festivali’nin Nevşehir’e de ayrı bir heyecan ve coşku taşıyacağını belirtti. Festivalde birbirinden değerli konuklar ve önemli filmlerin sinemaseverlerle buluşacağını hatırlatan Başkan Rasim Arı, şunları söyledi; “İlk yılından itibaren Kapadokya Film Platformu ile yeni yeteneklere kendi projelerini hayata geçirmek için imkân sunacağız. Uzun ve kısa metraj projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla gerek belediyemizin ve gerekse festivalde paydaşımız olan kurumlarımızın vereceği destekler çok önemli. Bu bağlamda T.C Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve platformumuza iki ayrı başlıkta destek vererek festivalimize omuz veren TRT’ye teşekkür ediyorum. Bu katkı ve destekler ilk yılında festivalimiz için değerli olduğu kadar geleceğin sinemacılarını yetiştirme noktasında da büyük önem taşıyor.”

TRT’NİN SİNEMAYA DESTEĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Son yıllarda yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen film festivallerinde etkin biçimde yer aldıklarını söyleyen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ulusal sinemaya katkıyı öncelikli hedefleri arasında tuttuklarını ifade etti. Film festivallerinin ülkemiz sinemasının gelişiminde önemli bir misyon üstlendiklerinin altını çizen Eren, bu bağlamda ilki gerçekleştirilecek olan Kapadokya Film Festivali ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı. Festival kapsamında uzun metraj bir projeye TRT Ön Alım Yapım Desteği, üç kısa film projesine de TRT Kısa Film Yapım Desteği vereceklerini belirten İbrahim Eren, Türkiye'deki film üretimini önemsediklerini, film festivallerine yaptıkları katkılarının yanı sıra, 12 Punto vb. projelerle yerli yapımlara yapım/gösterim desteği sağlayarak ulusal sinemaya destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

ÖNEMLİ İSİMLER BAŞVURDU

Kapadokya Film Festivali kapsamında gerçekleştirecekleri Kapadokya Film Platformu’na başvuruların devam ettiğini belirten Festival Direktörü Suat Köçer, şu ana kadar ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış çok sayıda ismin projeleriyle platforma başvurduğunu söyledi. Projelere yapım desteğinin yanı sıra, çok sayıda deneyimli sinemacının tecrübelerini paylaşacakları ve yapım süreçlerine dair önemli etkinliklerin yer alacağı Kapadokya Film Platformu’nun Türk sinemasına ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayan Suat Köçer, platformu jüri ve finalist projelerin Nisan ayında düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağını söyledi.

Başvuruların değerlendirilmesi sonrası finale kalan projeler uzun metraj ve kısa metraj kategorilerinde toplam 5 ödül için yarışacak.

“KAPADOKYA YAPIM DESTEK ÖDÜLLERİ” HAKKINDA:

Bu yıl Kapadokya Film Festivali çatısı altında, yapım öncesi projelere destek olarak sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak, yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme, sunma imkânı sağlayacak Kapadokya Film Platformu, uluslararası festival marketleri ile ilgili eğitimleriyle de sinema sektörüne uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor. Ulusal ve uluslararası yapım ortaklıkları kurulmasında gerekli eğitimleri sunmak ve uluslararası ortak yapım merkezlerinden biri haline gelmek amacıyla düzenlenen Kapadokya Yapım Geliştirme’de finale kalan projelerin yönetmen ve yapımcıları, alanında uzman isimlerle 4 gün boyunca projelerini geliştirme, sunum ve ortak yapım konularında çalışacak. Çalışma sonrasında jüri tarafından aralarından seçilecek toplam 5 projeye destek ödülü verilecek. Kapadokya Film Platformu kapsamında verilecek yapım desteği kategorileri ise şöyle;

KAPADOKYA YAPIM DESTEK ÖDÜLÜ

Kapadokya Yapım Geliştirme kapsamında, jüri tarafından seçilecek ve Kapadokya Film Festivali kapanış töreninde açıklanacak olan Kapadokya Yapım Destek Ödülü almaya hak kazanan proje, 100 Bin TL para ödülünün sahibi olacak.

TRT ÖN ALIM DESTEK ÖDÜLÜ

Kapadokya Film Festivali Kapadokya Yapım Geliştirme kapsamında tema sınırlaması olmaksızın başvuran ve platforma katılma hakkı kazanan projeler arasından jüri tarafından seçilen bir projeye de TRT Yapım Desteği Ön Alım Ödülü verilecek. Ödülü almaya hak kazanan projenin kendine özgü şartları temel alınarak düzenlenecek sözleşme doğrultusunda TRT tarafından ön alımı gerçekleştirilecek.

TRT’DEN KISA FİLMCİLERE YAPIM DESTEĞİ

Ulusal kısa metraj kategorisindeki filmleri desteklemek amacıyla bu sene gerçekleştirilecek olan TRT Kısa Film Yapım Desteği, kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcıları Türkiye ve dünya sinemasının endüstri profesyonelleriyle buluşturacak.

3 ayrı projeye 15’er Bin TL doğrudan yapım desteği sağlayacak olan TRT Kısa Film Yapım Desteği, diğer yandan da proje aşamasındaki filmlerin yapımcı ve yönetmenlerinin kendi filmleri üzerinde uzmanlarla çalışma ve yapacakları sunum sonrası projelerine destek bulmalarını hedefliyor.

BAŞVURULAR 10 MART’TA SONA ERİYOR!

Kapadokya Film Platformu’na başvurular 10 Mart 2020 Salı günü, mesai bitimine kadar devam edecek. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda deneyimli sinemacının katılarak tecrübelerini paylaşacağı Kapadokya Film Platformu, çeşitli söyleşi, workshop ve etkinliklerle de dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sinemacıların buluşmasına ev sahipliği yapacak. Kapadokya Yapım Geliştirme ve ana kategorilere ait yarışma yönetmelikleri ve başvuru formlarına kapadokyaff.com adresinden ulaşılabilir.

www.kapadokyaff.com

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