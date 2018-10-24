Kapadokya'daki balon turları hafta sonuna kadar iptal

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının, zaman zaman hızını artıran rüzgar nedeniyle hafta sonuna kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzülerek, turistlere bölgenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı sunan balon turları, hızı saatte 25 kilometreye yaklaşan rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Firma yetkilileri, her sabah güneşin doğuşuyla birlikte Göreme beldesinden yükselen sıcak hava balonlarının, yarın ve cuma günü de etkisini sürdüreceği tahmin edilen rüzgar nedeniyle yapılamayacağını belirtti.

Bölgede 27 ayrı firma tarafından yapılan tura katılan turistleri taşıyan onlarca sıcak hava balonu, bölgede renkli görüntülerin oluşmasını sağlarken, ekonomiye de önemli katkıda bulunuyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabilen turların, rüzgarın etkisini kaybedeceği tahmin edilen 27 Ekim Cumartesi gününden itibaren yeniden yapılabileceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 11:37