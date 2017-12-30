Kapadokya'da yılbaşı hareketliliği

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, hafta sonu ile birleşen yılbaşı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yeni yılı bölgede karşılayacak turistler Kapadokya'da tarihi ve turistik merkezleri ziyaret ediyor, peribacaları arasında düzenlenen at ve ATV turlarına katılıyor.

Başta Göreme Açık Hava Müzesi olmak üzere Uçhisar Kalesi, Paşabağı ve Zelve Ören Yeri ile Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı şehirlerini gezen turistler, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Bölgede faaliyet sürdüren firmalar tarafından sunulan tur hizmetlerinden faydalanan yerli ve yabancı turistler, at ve ATV araçlarla Kılıçlar, Güllü Dere, Zemi ve Aşk Vadisi'nde gezinti yaparak yılın son günlerinde tatilin keyfini çıkarıyor.

Yeni yılı bölgede karşılayacak Çinli turistlerden Li Weiwei, yeni yıla tarihi ve doğal mekanlar içinde girecek olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

Kapadokya'yı daha önce fotoğraflardan gördüğünü, seyahatinin ise yılbaşına denk gelmiş olmasının kendisi açısından olağanüstü bir durum olduğunu dile getiren Li, "Eşim ve bazı arkadaşlarımla hem balayı, hem tatil için Türkiye'ye geldim. Yeni yıl gecesini Kapadokya'da karşılayacak olmak mutlu edecek. Buraya ilk kez geldim, çok tarihi ve eski şeyler var, rehberimiz bize bölgenin özelliklerini anlatıyor. Doğal görünümü ve manzarası etkileyici." dedi.

Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki tarihi mekanları gezen Taylandlı turist Sompit Chimkhum ise Türkiye'ye ve Kapadokya'ya daha önce de çeşitli dönemlerde geldiğini ancak ilk kez yılbaşını burada geçirecek olmanın ilginç ve etkileyici olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Turistler, bölgedeki çeşitli konaklama tesisleri ve eğlence merkezlerinde yılbaşına özel düzenlenecek programlara katılarak yeni yılı karşılayacak.