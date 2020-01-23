Kapadokya'da sıcak hava balonlarına rüzgar engeli

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki en önemli aktivitelerden sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor.

Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin turistler tarafından kuşbakışı izlenmesine imkan sağlayan turlar, 21 Ocak'tan beri sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

Yetkililer, hava tahmin verilerine göre turların yarın da yapılamayacağını, hava koşullarının uygun olması durumunda hafta sonundan itibaren yeniden başlayabileceğini belirtti.

Yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede kış aylarında rüzgar, sis ve yağış, uçuşların gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.