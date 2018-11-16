Kapadokya'da “kar“ güzelliği

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da sabah saatlerinde başlayan kar, bölgenin doğal yapısıyla bütünleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının yoğunlukla bulunduğu Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Zelve ve Paşabağları, kar yağışının ardından yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede gezinti yapan turistler, peribacalarının sarı ve kahverengi tonlarındaki renklerinin beyazla buluşmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzarada bol bol fotoğraf çekti.

Karla kaplanan Güvercinlik Vadisi'ni de gezen turistler, burada güvercinleri besledi.

Hindistan'dan bölgenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezmek için ailesiyle gelen Shivshankar Bangar, Kapadokya'daki çeşitli turistik merkezleri gezdiğini ve doğal güzellikler karşısında büyülendiğini belirterek, "Hindistan'ın batısında yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölgeye kar yağmaz. Kızım burada ilk defa kar ile karşılaştı ve çok mutlu oldu. Biz de bu doğal güzellikler arasında olmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Taylandlı turist Sirikul Ruangwattanapaisarn ise daha önce fotoğraflardan gördüğü Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve turistik alanları beğeniyle ziyaret ettiğini dile getirerek, "Kapadokya bölgesinin harika bir manzarası var. İlk defa geldim ve büyüleyici bir doğa ile karşılaştım. Yarın da sıcak hava balon turuna katılmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Bölgede turistlere yönelik hizmet sunan bir firma sahibi Mustafa Zuhal de her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip bölgenin, kış aylarında etkileyici bir manzaraya kavuştuğunu söyledi.

Hava sıcaklığının düştüğü bölgede, sıcak hava balon turu ise yağış ve rüzgar nedeniyle bugün gerçekleştirilemedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 16:54