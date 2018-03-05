Kapadokya bölgesini Şubat ayında 110 bin 289 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini Şubat ayı içerisinde 110 bin 289 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin peribacaları, eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Şubat ayında 110 bin 289 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Mustafapaşa ve Açıksaray örenyeri, Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini geçen Şubat ayında 110 bin 289 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında 49 bin 536 ziyaretçi sayısı ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Kaymaklı yer altı şehrini 22 bin 93, Derinkuyu yer altı şehrini 14 bin 342, Hacıbektaş Veli Müzesini ise 6 bin 700 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini Şubat 2017 tarihinde ise 51 bin 405 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.