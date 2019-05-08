Kapadokya bölgesini Nisan ayında 360 bin 46 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Nisan ayında 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini Nisan ayında 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Mustafapaşa ve Açıksaray örenyeri, Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini geçtiğimiz Mart ayında 188 bin 487 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında 154 bin 415 ziyaretçi sayısı ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Kaymaklı yer altı şehrini 70 bin 67, Derinkuyu yer altı şehrini 52 bin 729 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini 2018 yılının Nisan ayında ise 320 bin 287 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.