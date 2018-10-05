Kapadokya bölgesini Eylül ayında 320 bin 696 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Eylül ayı içerisinde 320 bin 696 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Eylül ayında 320 bin 696 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistler arasından 118 bin 257’si Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret ederken, 54 bin 455’i Kaymaklı yer altı şehrini, 57 bin 740’ı Hacıbektaş Veli Müzesi’ni ve 36 bin 745’i ise Derinkuyu yer altı şehrini ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini 2017 yılınını Eylül ayında ise 242 bin 848 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.