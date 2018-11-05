Kapadokya bölgesini Ekim ayında 324 bin 375 turist ziyaret etti

Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, Ekim 2018 döneminde 324 bin 375 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa örenyeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin-Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini Ekim 2018 ayı döneminde 324 bin 375 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerden 129 bin 486’sı Göreme Açık Hava müzesini ziyaret ederken, 57 bin 593’ü Kaymaklı Yer altı şehrini, 48 bin 470’i ise Hacıbektaş-ı Veli Müzesini ziyaret etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise Kapadokya bölgesini 205 bin 621 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.