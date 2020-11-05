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Kapadokya bölgesini Ekim ayında 175 bin 612 turist ziyaret etti
TÜRKİYE'NİN PERİBACALARI, KAYA KİLİSELERİ VE YER ALTI KENT YERLEŞİMLERİ İLE EN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN KAPADOKYA BÖLGESİNİ EKİM AYINDA 175 BİN 612 YERLİ VE YABANCI TURİST ZİYARET ETTİ.
Genel 05.11.2020, 10:59
Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Ekim ayında 175 bin 612 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya Bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret eden turistlerden 48 bin 639’u Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret ederken Zelve ören yerini 47 bin 498, 25 bin 26’sı Kaymaklı yeraltı şehrini, 20 bin 323’ü Derinkuyu yeraltı şehrini ve 16 bin 170 kişi de Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti.
Kapadokya Bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini geçen yıl Eylül ayında ise 389 bin 719 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.