Kapadokya Bölgesini Ağustos ayında 412 bin 559 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya Bölgesini Ağustos ayında 412 bin 559 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 412 bin 559 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistler arasından 119 bin 822’si Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret ederken, 105 bin 384’ü Hacıbektaş Veli Müzesini, 60 bin 422’si Kaymaklı yer altı şehrini, 60 bin 159’u de Derinkuyu yer altı şehrini ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesini Ağustos 2017 yılında ise 324 bin 686 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.