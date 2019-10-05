Kapadokya Bölgesini 9 ayda 2 milyon 902 bin 390 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 9 ayında 2 milyon 902 bin 390 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 9 ayında 2 milyon 902 bin 390 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 123 bin 244, Şubat ayında 128 bin 955, Mart ayında 188 bin 487, Nisan ayında 360 bin 46, Mayıs ayında 33 bin 655, Haziran ayında 428 bin 230, Temmuz ayında 393 bin 728, Ağustos ayında 566 bin 33 ve Eylül ayında 380 bin 12 olmak üzere 9 ayda 2 milyon 902 bin 390 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri 2018 yılının ilk 9 ayında ise 2 milyon 278 bin 460 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.