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Kapadokya Bölgesini 9 ayda 2 milyon 902 bin 390 turist ziyaret etti
Türkiye’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Bulunan Müzeleri Yılın İlk 9 Ayında 2 Milyon 902 Bin 390 Yerli Ve Yabancı Turist Ziyaret Etti.
Genel 05.10.2019, 11:35 05.10.2019, 16:12
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 9 ayında 2 milyon 902 bin 390 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri 2018 yılının ilk 9 ayında ise 2 milyon 278 bin 460 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.
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