Kapadokya bölgesi rekor ziyaretçi sayısına ulaştı
Türkiye’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Kapadokya Bölgesini Yılın İlk 11 Ayında 3 Milyon 662 Bin 591 Yerli Ve Yabancı Turist Ziyaret Etti.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini yılın ilk 11 ayında 3 milyon 662 bin 591 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 11 ayında 3 milyon 662 bin 591 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kasım ayında da rekor kırıldı
Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Kasım ayında ise 370 bin 482 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kasım ayı içerisinde Zelve ören yerlerini 124 bin 436,Göreme Açık Hava Müzesi’ni 107 bin 36, Kaymaklı yeraltı şehrini 48 bin 223, Derinkuyu yeraltı şehrini 31 bin 884 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesini Kasım 2018 yılında ise 203 bin 905 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.
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