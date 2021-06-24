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Kapadokya bölgesi Ağustos ayında yüzde 75 doluluk bekliyor
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, 1 Temmuz tarihinden itibaren kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında Kapadokya bölgesinde hareketlenme beklediklerini söyledi.
Genel 24.06.2021, 11:14
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, 1 Temmuz tarihinden itibaren kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında Kapadokya bölgesinde hareketlenme beklediklerini söyledi.
“Temmuz’da yüzde 65, Ağustos’ta yüzde 75 doluluk bekliyoruz”TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, Kapadokya bölgesinde Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi bir rezervasyon talebi olduğunu ifade ederken Temmuz ayında yüzde 65, Ağustos ayında ise yüzde 75 doluluk beklediklerini söyledi. Dinler, “Şimdi tabii ki turizm hemen ertesi gün yaşanan bir olgu değil. Biraz daha orta vadeli rezervasyonlar geliyor. Şuan Temmuz ve Ağustos ayları için çok ciddi bir şekilde rezervasyon talebi var. Ben en azından Kapadokya bölgesinde Temmuz’da yüzde 65 civarında Ağustos ayında ise yüzde 75 oranında bir doluluk bekliyorum. Sezon bu sene kısa olacak. Yani asıl sezonumuz olan Nisan ve Mayıs’ı biz kaçırdık. Kapadokya genel olarak bahar aylarında bir yoğunluk yaşıyor. Fakat Rusya’nın açılması daha sonra iç turizmin canlanması ve gurbetçilerimiz gelmesi biraz da Avrupa’dan hareketlenme olmasıyla beraber biz bu yıl sezonun uzamasını da bekliyoruz. Yani yılsonuna kadar ciddi bir rezervasyon akışı bekliyoruz. Oran veremem ama iyi bir sezonu geçireceğimizi ümit ediyorum” şeklinde konuştu.