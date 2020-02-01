Kapadokya 2020 yılında 200 bin Çinli turist bekliyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu yıl 200 bin Çinli turisti bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Çin’in Wuhan şehrinde yaşanan koronavirüs gün geçtikçe etkisini arttırıyor. Çin’den tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs turizmde de iptallere neden olurken 2019 yılında 275 bin Çinli turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde bu yıl 200 bin Çinli turist bekleniyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada, bu yıl 200 bin Çinli turistin bölgeyi ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. KAPTİD Başkanı Dinler, “Kapadokya bölgemizi geçtiğimiz yıl içerisinde 275 bin Çinli turist ziyaret etti. Tabi bunda Çin’in 2018 yılını Türkiye yılı ilan etmesinden de kaynaklanan bir ziyaretçi sayısıydı. Bu yıl malumunuz olduğu üzere Çin’den tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü biz turizmcileri de etkiledi. Nitekim geçen yıl 275 bin Çinli turistin geldiği bölgemizde bu yıl biz 200 bin Çinli turist bekliyoruz. Umut ediyoruz ki koronovirüsü daha fazla tehdit oluşturmadan virüsün ilacı bulunur. Yani biz turizmciler olarak 2020 yılına olumlu bakışımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.