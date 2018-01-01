Kapadokya 2018 yılına havai fişek gösterileri ile merhaba dedi

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya 2018 yılına Uçhisar Kalesi’nin üzerinde yapılan havai fişek gösterisiyle ‘merhaba’ dedi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kapadokya’da da 2018 yılına büyük bir coşku içerisinde girildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden yeni yıla merhaba demek için Kapadokya’ya gelen yerli turistler eğlence mekanlarına büyük ilgi gösterirken Uçhisar’da ise havai fişek gösterisi ile 2018 yılına ‘merhaba’ denildi. Uçhisar’da yapılan havai fişek gösterisini ise Nevşehir’den birçok vatandaş Uçhisar Kalesi’nin altında izleyerek 2018 yılına girerken sisli hava havai fişek gösterilerine gölge düşürdü.