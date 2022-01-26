Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Fox Canlı İzle - 26 Ocak 2022 Çarşamba

KANUNSUZ TOPRAKLAR 14. BÖLÜM ÖZETİ

Teğmen Sezai’nin canına kıymışlardır… Zonguldak ayağa kalkmıştır… Şehitlerini son yolculuğuna uğurlamak için seferber olurlar. Teğmen Sezai’ye kahraman bir vatan evladına yakışacak biçimde, büyük bir cenaze töreni düzenlenir… Davut her ne pahasına olursa olsun katilleri bulacak ve kardeşi yerine koyduğu Sezai’nin intikamını alacaktır. Bu sırada düşman da boş durmayacaktır elbette… Bunun farkında olan Davut, Gülfem’e de bir zarar gelmesinden çok korkmaktadır. Önce onu kendinden uzaklaştırmaya çalışsa da sonra onu korumak için kollarının altına alacaktır. Bu sırada Bahar’a Fransa’dan beklenmedik bir misafir gelir. Celal ve Fikriye evlenmeye karar vermişlerdir ama tüm bu karmaşanın içinde onlar da ne yapacaklarını bilemez bir halde kalakalmıştır. Asude’nin paraları alıp kaçması üzerine sudan çıkmış balığa dönen Yavuz ise fellik fellik konağa dönmenin yollarını aramaktadır. Attığı her adımda sadece kendi çıkarlarını düşünen Ali Gelik’in ise kafasında binlerce tilki kuyrukları birbirine değmeden dolanmaktadır. Gülfem’e yakınlaşmak için kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapıyordur. Ve bir gece ansızın Paşazade Konağının kapısı çalınır… Hiç beklenmedik biri, hiç beklenmedik bir anda Gülfem’in karşısına çıkar…

CANLI İZLE

HİKAYE

1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır. Malik bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.

KÜNYE

YAPIM: GOLD FİLM

YAPIMCI: FARUK TURGUT

YÖNETMEN: CEVDET MERCAN - SERHAN ŞAHİN

SENARYO: CAN SİNAN

MÜZİK: AYTEKİN ATAŞ