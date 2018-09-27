Kanseri tetikleyen asbestli su boruları

NİĞDE (AA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, içme suyu hattında kullanılan asbetsli boruların değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Kemerhisar beldesini ziyaretinde, Kemerhisar beldesi ve Kızılca köyünde içme suyu hattında kullanılan asbestli boruların değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Asbestli boruların kanseri tetiklediğini ve kullanımının 2010'da Türkiye'de yasaklandığını hatırlatan Gürer, şunları kaydetti:

"İçme suyu hatlarında asbest kullanımıyla ilgili sorunu, geçtiğimiz yıl soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdım ve önergeye İller Bankası aracılığıyla yanıt verildi. İller Bankası'ndan gelen yanıtta, 1052 yerel yönetimin içme suyu hatlarında asbestli su borusu kullandığı açıklanmıştı. Bu, önemsenmesi gereken, ciddi tedbirler alınması gereken çok önemli bir durum.

Ülkemizde kanser vakalarının yaygınlaştığı bir dönemde, kansere neden olduğu ortaya çıkan, kullanımı yasaklanan asbestin halen içme suyu borularında kullanılıyor olması, kabul edilebilir bir durum değildir. Ülkede ne kadar asbestli içme suyu borusu varsa değiştirilmelidir."