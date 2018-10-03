"Kansere Karşı 1’iz" kampanyası psikolojik destek sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Kanser tedavisi sürecinde doktor ve ilaç desteğinin yanı sıra psikolojik desteğin önemini vurgulayan Novartis Onkoloji Türkiye, son iki yıldır “Kansere Karşı 1’iz” isimli farkındalık kampanyası ile hasta ve hasta yakınları için 30 adet farklı video ile psikolojik destek sağlıyor.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisi gören hastalar ve hasta yakınlarına hastalık sürecinde verilecek doğru psikolojik desteğin önemine vurgu yapan Novartis Onkoloji Türkiye, bugüne dek iletişimine odaklanılmamış bir alanı sahiplenerek hasta ve hasta yakınlarının sesi olan “Kansere Karşı 1’iz, Paylaştıkça Biz” kampanyası ile kanser hastaları ve hasta yakınlarını bilinçlendirmeye devam ediyor.

2017 yılında MetAmazon Derneği (Metastatik Meme Kanseri Derneği) ve Europa Donna (Avrupa Meme Kanseri Koalisyonu) iş birliği ile başlatılan projenin başlangıcından evvel gerçekleştirilen araştırma ile kanserle savaşan hasta ve hasta yakınlarının gerek maddi gerekse lojistik sorunlar nedeniyle ihtiyaç duydukları psikolojik desteğe ulaşamadıkları görülürken, toplumda bu ihtiyacı giderebilmek adına “Kansere Karşı 1’iz” kampanyası başlatıldı.

Bu doğrultuda, Novartis Onkoloji Türkiye, MetAmazon ve Europa Donna dernekleri ile gerçekleştirilen iş birliği ile hem hastaların hem de hasta yakınlarının tedavi sürecinde merak ettikleri soruların yanıtlarını uzman bir onko-psikolog aracılığıyla alabilecekleri, Youtube üzerinden ücretsiz ve kolayca ulaşabilecekleri Kansere Karşı 1’iz platformu oluşturuldu.

Türkiye’nin farklı illerinde kanser tedavisi gören ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu halde bu desteğe erişemeyen hastalar için bir sosyal sorumluluk projesi olan Kansere Karşı 1’iz, kanser tedavisi sürecinde hasta ve hasta yakınları perspektifinden hekim ve ilaç desteğinin yanı sıra doğru psikolojik desteğin önemine vurgu yaparak, toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Onkoloji alanında bugüne kadarki en yüksek katılımlı kampanya olan Kansere Karşı 1’iz kapsamında, Youtube üzerinden kanser hastalarına ve yakınlarına tedavi sürecinde merak ettikleri psikolojik desteğe dair konularda uzman bir psikolog tarafından bilgi aktarılıyor.

Kansere Karşı 1’iz kampanyası, son 2 yılda ulaştığı 74 milyon kişi ile onkoloji alanında en yüksek sayıda erişime sahip olan proje olarak önemli bir başarı yakaladı. Ayrıca, derneklerle gerçekleştirilen iş birliği neticesinde kanser hastaları ve yakınlarından hastalık sürecinde psikolojik destek ile ilgili en çok merak ettikleri sorular ve konular anket yöntemi ile toplandı ve tüm sorular hasta ve hasta yakınları perspektifinden konsolide edilerek, uzman Onko-psikolog Elçin Biçer tarafından yanıtlandı ve böylece 26 adet uzman bilgilendirme videosu hazırlandı. Oluşturulan dijital bilgi bankası aracılığıyla hasta ve hasta yakınları, kanser tedavi sürecinde ihtiyaç duydukları psikolojik destekle ilgili tüm bilgilere Youtube – Kansere Karşı 1’iz kanalından (https://bit.ly/2rAuzBl ) ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1-31 Ekim tarihleri arasında çeşitli kampanyaların düzenlendiği Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı dolayısıyla kampanyanın erişim rakamına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Kansere Karşı 1’İz kampanyasını başlattığımız 2017 yılından bugüne milyonlarca kişiye eriştik. Bizler bu projeyle hastalık sürecinde hasta ve hasta yakınları için doğru psikolojik desteğin gücüne dikkat çekmek istedik ve bugün geldiğimiz noktada projemizin bu kadar fazla sayıda kişiye ulaştığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Kansere Karşı 1’iz, psikolojik desteğe erişimi olmayan hastalar ve hasta yakınları için rehber niteliğinde olmaya devam edecek. Novartis Onkoloji Türkiye olarak kanser hastalarının hayatlarını değiştirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olabilmek için yenilikçi ilaçların üretilmesi ve tıp dünyasına sunulmasının yanı sıra farklı projelerimizle de hastaların ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam edeceğiz.”

Öte yandan, Novartis Onkoloji Türkiye tarafından hayata geçirilen Kansere Karşı 1’iz kampanyası, 2017 yılında, MediaCat dergisi tarafından başarılı iletişim çalışmalarına verilen Felis Ödülleri kapsamında, “En İyi Farkındalık Kampanyası” ve “En İyi Entegre Medya Satınalma Kampanyası” ödüllerine layık görüldü.