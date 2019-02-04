Kanserde erken teşhise dikkat çekmek için yürüdüler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kanserin önlenmesinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nün 'Dünya Kanser Günü' nedeniyle düzenlediği yürüyüş, Askerlik Şubesi kavşağında başlayarak Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezine kadar devam etti. Sağlık çalışanları, yürüyüş boyunca kanserde erken teşhise yönelik pankart taşıdı.

Yürüyüş sonunda açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, 'Dünya Kanser Günü'nde kanser ile ilgili farkındalık sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Yürüyüşün ardından düzenlenen seminerde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Füsun Karbancıoğlu Cantürk ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Şahin, kanser hastalığı, türleri ve erken teşhis ile elde edilen kazanımlar konusunda bilgi verdi.