Kanser farkındalığı için

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğü kanser hastalığına karşı farkındalık sağlamak amacıyla tiyatro etkinliği düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda "Kayıp" isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkan Yardımcısı Serdar Duru ve sağlık personeli Selda Çelebi'nin de rol aldığı, yönetmen Yavuz Tekin ve ekibinin hazırlayıp sergilediği tiyatro gösterisinde kanser taramasını erken yaptırmayan bir kadının süreci ve hayatını kaybetmesi canlandırıldı.

Tiyatronun ardından kanser taramalarında görev alan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına üstün gayret ve başarılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Hünerli eller kanseri anlatır" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de çeşitli ödüller verildi.

Etkinliğe Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avcu, sağlık personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.