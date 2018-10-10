Kanser ağrılarının tedavisi Yeditepe Üniversitesi'nde masaya yatırılacak

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ve alanında uzman kişilerin katılacağı "Kanser Ağrılarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar" konferansı 12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisi gören hastaların yüzde 25'i hayatlarının bir döneminde farklı şiddetteki ağrılarla baş etmek zorunda kalıyor. Bu durum, hem tedavinin gidişatını, hem de hastanın genel durumunu olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Kanserle mücadelede son derece önemli olan bu konu, 12 Ekim'de Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde gerçekleştirilecek "Kanser Ağrılarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar" konferansında masaya yatırılacak.

Konunun uzmanlarının bir araya geleceği konferansta, "Kemoterapinin kanser ağrıları üzerine etkileri", "Kanser ağrılarında medikal tedavi yaklaşımı", "Kanser ağrılarında girişimsel ağrı tedavisi", "Palyatif bakımda ağrı tedavisi" ve "Kanser hastalarında ve ağrılarında tamamlayıcı tıp uygulamaları" başlıkları altında sunumlar gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhan Öztekin, kemoterapinin kanser ağrıları üzerindeki etkilerinden, palyatif bakımda ağrı tedavisine, ağrı tedavisinde girişimsel yöntemlerden, tamamlayıcı tıp uygulamalarına kadar konunun tüm yönleriyle ele alınacağı toplantıda, kanserle savaşırken ağrı çekmenin hastanın kaderi olmadığının altının çizileceğini vurguladı.