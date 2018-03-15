Kansas'a gidecek köpek Japonya'ya gönderildi

ANKARA (AA) - Amerikan havayolu şirketi United Airlines'ın, Alman kurdu ile danua cinslerindeki köpekleri karıştırarak ABD'nin Denver şehrinden Kansas eyaletine gitmesi gereken köpeği yanlışlıkla Japonya'ya gönderdiği ortaya çıktı.

CNN'de yer alan habere göre, Kara Swindle adlı kişi, köpeğini teslim almak için Kansas'taki United Airlines kargo bölümüne gittiğinde "Irgo" adlı Alman kurdu köpeğinin yerine karşısında danua cinsi olan ve ilk defa gördüğü bir köpeği buldu.

Görevlilerin yaptığı kontrol sonucu, Denver'dan Kansas'a gidecek olan Irgo'nun Japonya'ya, normalde bu ülkeye gitmesi için gönderilen danua cinsi köpeğin ise Kansas'a gittiği anlaşıldı.

Köpeğinin kayıp olduğunu öğrendikten sonra paniklediğini ve gözyaşlarına hakim olmadığını dile getiren Swindle, "Havayolu yetkilileri Irgo'nun nerede olduğu bilmiyordu. Köpeğim ilk defa uçakla seyahat etti ve 16 saatlik yolculukta ne suyu ne de yiyeceği vardı. Bu durum beni oldukça endişelendirdi." diye konuştu.

Havayolu şirketine ait Japonya seferini yapan uçağın Tokyo'daki Narita Havalimanına ulaşmasının ardından Irgo bulundu.

Sağlık kontrolleri yapılan ve durumunun iyi olduğu belirtilen Irgo, Japonya'dan uçakla tekrar ABD'ye gönderildi.

Haberde danua cinsi köpeğin sahibinin yaşadıklarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından United Airlines özür diledi.

Geçen günlerde aynı havayolu şirketinin Houston-New York seferinde kabin görevlisi, bir yolcudan Fransız buldok cinsi köpeğini taşıdığı çantasını, baş üstü dolabına koymasını istemiş, yaklaşık 4 saat süren uçuşun sonunda, köpeğin öldüğü anlaşılmıştı.

Bu olayların ardından ABD'de havayolu ile evcil hayvan taşımacılığı tartışmaları başladı.