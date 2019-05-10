Kanoute'den Sevilla'da cami yapımı için kampanya

MADRİD (AA) - Malili eski futbolcu Frederic Kanoute, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Sevilla kentinde cami yapımına destek için kampanya başlattı.

Sevilla Cami Vakfının kentte cami ve İslam kültür merkezi inşa etme girişimine destek veren Kanoute, başlattığı kampanya ile proje için bağış yapılmasını istedi.

Kanoute yayınladığı videoda, Sevilla Kulübünde oynadığı dönemde (2005-2012) bu kentte yaşayan Müslümanlara yardımcı olmaya çalıştığını aktararak, şimdi bu desteği herkesten beklediğini ifade etti.

Endülüs kenti olan Sevilla'da yaklaşık 700 yıldır bir cami olmadığını kaydeden Kanoute, "Günümüzde İslam'ın ışığına örnek olacak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ama siz de biliyorsunuz, bir futbolcu tek başına maç kazanamaz. Takımımıza katılın. Desteğinize ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Dualarınızı ve bağışlarınızı bekliyoruz"

Kanoute, Sevilla Cami Vakfı Başkanı İbrahim Hernandez ile birlikte caminin inşası için, "Dualarınızı ve bağışlarınızı bekliyoruz" mesajı gönderdi.

Başarılı bir futbol kariyeri olan 41 yaşındaki Kanoute, Sevilla takımında forma giydiği dönemde basına yaptığı açıklamalarda, "Bir camiye yakın olmak isterdim." demişti. Sevilla yerel yönetiminin geçmiş dönemlerde kentte cami inşasına izin vermemesini de eleştiren Kanoute, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum. Bir yönetimin din özgürlüğünü kısıtlamasının aşırılığı teşvik edeceğini düşünüyorum. Sevilla'daki Müslümanlar bodrum katlarında dua ediyorlar. Bu onurlu bir şey değil. Ben, Müslüman toplumunun layık olduğu bir yerde onuruyla dua etmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer bir topluluk onurlu bir yerde dini vecibelerini yerine getirirse, kendini daha iyi hisseder ve topluma daha fazla entegre olur." ifadelerini kullanmıştı.

Kanoute, 2007 yılında da mescit olarak kullanılması için Sevilla'daki bir binayı satın almıştı.