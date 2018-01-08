Kanlıgöl Göleti'nin kamulaştırma işlemleri başladı

SİVAS (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla Zara ilçesi Kanlıgöl Göleti'nin kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zara Kanlıgöl Göleti projesinin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Bakan Eroğlu tarafından kendisine sunulduğu gün imzalandı.

Zara Kanlıgöl Göleti’nin hizmete açılmasıyla 80 dekar araziye su temin edilecek. Bakan Eroğlu, bu tesisin hizmete alınmasıyla yöredeki çiftçilerin aynı topraklarda daha fazla gelir elde edeceklerini belirtti.



