"Kanlı" değil "tam Ay tutulması"

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesince, yılın en uzun ay tutulması dolayısıyla Kreiken Rasathanesi'nde "Tam Ay Tutulması Etkinliği" düzenlendi.

Üniversitenin Ahlatlıbel'de bulunan rasathanesinde 8 teleskop etkinliği izlemek için gelenlere ayrıldı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ay tutulmasını cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

- "Kanlı ay tutulması yanlış ifade"

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Müdür Vekili Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir astronomi olayına şahitlik ettiklerini belirtti.

Tam Ay tutulması sırasında Ay ve Güneş'in arasına giren Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düştüğünü anlatan Kılıçoğlu, bu nedenle Ay'ın kırmızımsı bir renkte görüldüğünü söyledi.

Kılıçoğlu, "Çok uzun gözlenen bir Ay tutulması, 1 saat 43 dakika boyunca gözlenebiliyor, 22.30'dan 00.15'e kadar kabaca gözleme şansımız var." dedi.

Ay'ın bu saatler arasında bakır renginde olacağını ifade eden Doç. Dr. Kılıçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Işığın en çok kırılan renkleri, mor ve mavi renklerdir, kırmızılar çok az kırılır. Dolayısıyla Dünya'nın atmosferine çarptığı zaman Güneş'in ışığı kırmızı ışık az kırıldığı için Ay'a ulaşabiliyor ve bu sayede Ay'ın kırmızımsı rengini görmemizin sebebi bu. Bazı yerlerde 'kanlı Ay tutulması' diye geçiyor ama bu yanlış bir bilgi. Kanlı Ay tutulması olabilmesi için art arda 4 defa tam Ay tutulması olması gerekli, böyle bir şey söz konusu değil."

Doç. Dr. Kılıçoğlu, etkinliğe katılımın yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Beklediğimizin çok üzerinde ilgi var. Seneye ocak veya şubat ayında bir tane daha Ay tutulması olacak. Bu tutulmayı kaçıran varsa onu gözlemleyebilir." dedi.