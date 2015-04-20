Kani Beko: “1 Mayıs’ın Taksim’de Kutlanmasını İstiyoruz”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “1 Mayısın Taksim’de kutlanmasını istiyoruz. Bizim taleplerimiz bu doğrultudadır. Biz taleplerimizi sayın valiye ilettik kendileri de bu talepleri değerlendireceklerini söyledi” dedi.1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı’nda yapılması talebiyle İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bir araya gelen KESK Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ile TTB İkinci Başkanı Raşit Tükel, toplantının ardından basın açıklaması düzenledi.Sendika temsilcileri adına açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptı. Başkan Beko, “Silahsız ve şiddetsiz bir şekilde kutlanacak olan 1 Mayıs kutlamalarına Türkiye Cumhuriyeti yardımcı olmalıdır. Kararları da bir dosya halinde sayın valiye ilettik. Biz bugüne kadar kurumlar ile yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde emek ve meslek örgütleri olarak, kendi üyelerimize sorduğumuzda, eğer 1 Mayıs birlik ve mücadele günü kutlanacaksa bunun adresinin Taksim olduğunu bize söylediler” dedi."1 MAYIS’IN TAKSİM’DE KUTLANMASINI İSTİYORUZ"1 Mayıs’ın Taksim’de kutlamak istediklerini ifade eden Beko, “Taksim’de yaşanan tam 37 tane işçi kardeşimizin anısı var. Biz bu arkadaşlarımızın anısı ve hikayesi üzerine söylediğimiz tek şey, bu arkadaşlarımızı katleden katiller bulunsun, adalete teslim edilsin ve hesabı sorulsun diyoruz. O günden bu güne kadar 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasını istiyoruz. Bizim taleplerimiz bu doğrultudadır. Biz taleplerimizi sayın valiye ilettik kendileri de bu talepleri değerlendireceklerini söyledi” diye konuştu.