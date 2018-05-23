Kangallar yurt dışında da ilgi görüyor

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - İri vücut yapısı, kafa şekli ve heybetli görünümü nedeniyle ''Anadolu aslanı'' olarak adlandıran Kangal köpekleri, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da sürülerini kurt saldırından korumak isteyen çobanların en büyük yardımcısı durumunda.

Ana vatanı Sivas'ın Kangal ilçesi olan Kangal köpekleri, dostluğu, sadıklığı ve zekasıyla sürü sahiplerinin en çok tercih ettiği köpek ırkları arasında yer alıyor.

Kangallar, tek başlarına yıkabildikleri kurtların korkulu rüyası olarak biliniyor.

Sürüyü kurttan korudukları için "Bozkırların gözcüsü'' olarak da nitelendirilen Kangallar, ayı ve yaban domuzu gibi diğer yaban hayvanlarıyla da baş edebiliyor.

Üstün özelliklerinden dolayı sürü sahiplerinin en büyük yardımcıları olan Kangallar, Türkiye'nin yanı sıra dünyada birçok ülkede çobanlar tarafından tercih ediliyor.

Sivas'ta yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, Kangalların özelliklerini yakından gören yabancıların, ülkelerine özgü ırklardan vazgeçerek bu köpeklere yöneldiğini söyledi.

Yıldız, Kangalların gerek sadakatiyle gerek sürü korumasıyla ön plana çıktığına dikkati çekerek, "Kangal köpeği bugün Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, Uzak Doğu'da, Avustralya'da hatta Güney Amerika ve Kanada'da da çok etkin olmaya başladı." dedi.

- Tek başına 500-600 koyunu güdebilir

Kangal köpeklerinin Avrupa'da çok tercih edilmeye başlandığına işaret eden Yıldız, "Çünkü Kangal köpeğinin özelliklerini temsil edecek ikinci grup bir köpek dünyada yok. Kangal köpeği kesinlikle size ihtiyaç duymadan 500-600 koyunu güdebilir." diye konuştu.

Yıldız, Kangal köpeklerinin dünyaya gönderilmesi için kapı açılmasını beklediklerini dile getirerek, "Fransa'da basında yer alan haberler var. Arjantin'de besicilerin talepleri var. İspanya'dan, Japonya'dan hatta Sibirya adalarındaki ren geyiklerinin korunmasında bile Kangal köpeği aranıyor. Kangal köpeği, yapısı, süratli olması, koruma iç güdüsünün çok güçlü olması, alan savunmasında çok kuvvetli olması ve bunlarla beraber kurdu yıkması, onun haricinde aşırı sadık bir hayvan olmasıyla biliniyor." ifadelerini kullandı.

Kangal köpeğinin iyi bir dost olduğuna da vurgu yapan Yıldız, şunları kaydetti:

"Afrika'da çıta projesinde kullanılan bir ırktır. Diğer gruptaki çoban köpekleri, ayıya, kurda, sıcağa karşı koyacak, soğuk iklimi kaldıracak güce sahip değil. Ama Kangal köpeği doğal hiyerarşiye de karşı koyar, onun getirdiği zararlı hayvan popülasyonuna da karşı koyar, sıcağı, soğuğu, gücüyle, beyniyle ve zekasıyla bertaraf eder. Dünyanın en stratejik avcısı kurttur, vahşetiyle bilinen ve adı canavar olan bir kurdu ancak Kangal köpeği hızıyla, zekasıyla ve gücüyle bertaraf eder. "

Yıldız, Anadolu'da adaptasyon için Kangal yavrularının, kuzularla ve oğlaklarla yakınlaştırıldığını anlattı.

Bunun adına "yakınma" veya "yanma" dendiğini belirten Yıldız, şu bilgileri aktardı:

"Bu tamamen Anadolu geleneğidir. Kuzulara, koçlara hatta koyunlara bunlar renk katar. Çünkü bir arada büyüyecekler, bir arada çoğalacaklar ve bir arada o doğal yapıyı benimseyip keşfedecekler. Kangal köpeğinin doğasında doğallık vardır, dağda gezen bir kurdun özünü yaban hayatta Kangal köpeğinde de görürsünüz. Kangal köpeklerinin doğal ortamda yetiştirilmesi gerekir. Kulübeye yerleştirildiğinde kesinlikle verim alınamaz."