Kangal'da öğretmenlere mental aritmetik eğitimi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde öğretmenlere yönelik mental aritmetik eğitimi verildi.

Kangal Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) gerçekleştirilen eğitime, 4 ayrı grupta 92 öğretmen katıldı.

Eğitimci ve mental aritmetik merkezi kurucusu Zahide Mutlukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kangal ilçesinde 4-12 yaş çocukların mental zeka gelişimini, yaratıcılığını, bellek gücünü, odaklanma ve dikkat yoğunluğunu, dinleme, anlama becerilerini ve problem çözümleme yeteneklerini de geliştirmek üzere öğretmenlere 10 gün süren mental aritmetik eğitimi verildiğini söyledi.

Eğitimdeki amacın öğretmenlerin bireysel gelişimine katkı sunmak olduğunu belirten Mutlukan, "Öğretmenlerimizin matematiksel ve işlemsel olarak bazı kısa teknikleri kullanmalarını sağlıyoruz. Projemizi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında sunuyoruz." dedi.

Eğitim sayesinde öğretmenlerce, anasınıfı, ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilere üst düzey matematiksel işlem yetenekleri kazandırıldığını ifade eden Mutlukan, "Eğitimle birlikte öğrencilerimizin matematik korkusunu yenmeleri ve öğrenmeleri daha eğlenceli hale getirildi. Öğrencilerimizin dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerileri geliştirildi, sağ beyin gelişimi sağladığı için fotoğrafik hafızaları güçlendirildi. Ayrıca öğrencilerimizin öğrenme düzeyi artırılarak öz güveni geliştirildi." diye konuştu.

Mutlukan, eğitime katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitim sonunda ise öğretmenlere sertifika verildi.