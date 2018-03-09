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Kangal'da alt yapı çalışmaları

SİVAS (AA) - Kangal ilçesinde kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hattı projesinde yer teslimi yapıldı.Kangal Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihalesi kasım 2017'de yapılan projenin maliyeti 32 milyon lira olarak belinlendi.Açıklamada...

09 Mart 2018 Cuma 16:38
Kangal'da alt yapı çalışmaları
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SİVAS (AA) - Kangal ilçesinde kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hattı projesinde yer teslimi yapıldı.

Kangal Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihalesi kasım 2017'de yapılan projenin maliyeti 32 milyon lira olarak belinlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, "İçme suyu ve yağmur suyu isale hattı, terfi hattı, kanalizasyon hattı, doğalgaz çalışmaları devam ediyor. İlçenin bir asırlık problemini çözmek için çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.

Projenin 2018 yılında başlayacağını da aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Yer teslimi yapıldı. Bin 100 gün süresi var ama biz bunu 2 yılda bitirip insanlarımızın hizmetine sunacağız. Asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları da başlayacak. Bunları bitirdikten sonra da kilitli parke taşından bitüm asfalta döneceğiz. Ara mahallelerimizde gerek görülen yerlerde sıcak asfalt, gerek görülen yerlerde de kilitli parke taşlarını tekrar yapma imkanımız da olacak."

Anahtar Kelimeler:
Alt Yapı çalışmalarıKangal
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