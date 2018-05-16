Kangal MYO'da mezuniyet sevinci

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kangal Meslek Yüksekokulunda (MYO), öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Okulun bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kangal MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Salih Yüksek, törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri kutladı.

Öğrencilere iş hayatlarında başarılar dileyen Yüksek, "Okulumuzda mesleğin alfabesini öğrendiniz. Asıl öğrenme yeni başlıyor. İş hayatında sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Mezuniyetle önümüzdeki yaz sezonunda bir yandan iş imkanlarını araştırırken, diğer yandan bölümünüzle ilgili diğer sınavlara ve dil kurslarına devam etmenizi, hedefler belirlemenizi ve bu yönde çaba sarf etmenizi tavsiye ederim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, okul birincisi Yeliz Esendere, ikinci İlknur Esendere ve üçüncü Dürdane Oflaz'a plaketleri verildi.

Tören, diplomaların verilmesi, mezuniyet andının okunması ve keplerin hava atılmasıyla sona erdi.

Törene, Kangal Cumhuriyet Savcısı Yunus Özdemir, Kredi Yurtlar Kurumu İlçe Müdürü Hasan Kopça, öğretim görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.