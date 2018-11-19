"Kangal köpeğini hak ettiği yere getireceğiz"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, kentin en önemli değerleri arasında yer alan Kangal köpeklerini Türkiye ve dünyada hak ettiği yere getireceklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, yaklaşık 20 yıl önce Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas İl Özel İdaresince kurulan, "İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi"ni ziyaret eden Ayhan, işletmecisi Hüseyin Yıldız'dan Kangal köpeği ve üretim çiftliği hakkında bilgi aldı.

Ayhan, Kangal köpeklerinin "Anadolu aslanları" olarak anıldığını, sadakati, dost ve sıcaklığı ile özel, yabani hayvanlara karşı heybetli, sahibine ve çocuklara karşı ise oldukça uysal olduğunu aktardı.

Kangal köpeklerinin Sivas'a önemli değer kattığını vurgulayan Ayhan, "Bizim görevimiz de bu markayı daha ulusal ve uluslararası boyuta taşımak. Kangal köpeğinin insana verdiği güven, korucuyu kimliği ve ihtişamıyla büyük bir farklılığı vardır. Bu farklılık, bilindiği üzere Avrupa ülkelerinin dikkatini çekti. Kangal köpeğini, inşallah dünyada ve Türkiye'de hak ettiği yere getireceğiz ve turizme de çok büyük katkısı olacak." diye konuştu.

Çiftliğin işletmecisi Hüseyin Yıldız'ın da önemli bir görevi fedakarca yerine getirdiğini belirten Ayhan, Yıldız'a plaket takdim etti.

Ayhan, ziyaretinin sonunda Kangal köpekleri ile gezinti yaptı ve yavruları sevdi.