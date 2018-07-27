SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas'ta İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ndeki Kangal köpeklerine, kavurucu sıcaklardan etkilenmeleri için soğuk suyla duş yaptırılıyor, buzlu süt ve soğuk su veriliyor.

Yurt genelinde etkisini gösteren sıcak hava, yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm'de kurulan Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezinde yetiştirilen Kangal köpeklerini de olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta kış şartlarının en sert yaşandığı ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Meraküm tepesindeki üretim tesislerinde yetiştirilen ve soğuğa dayanıklılığıyla bilinen Kangal köpeklerinin sıcaktan etkilenmemesi için farklı yöntemler uygulanıyor.

Gün boyu aralıklarla soğuk suyla duş aldırılan Kangal köpeklerine, sıcağın etkisini azaltmak için buzlu süt ve su veriliyor.

İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuğa dayanıklılığıyla bilinen Kangal köpeklerinin sıcak havadan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kangal köpeklerini sıcaktan korumak için merkezlerinde farklı yöntemler uyguladıklarını dile getiren Yıldız, "Sıcak, Kangal köpeğini en çok vuran şeydir. Kangal köpeği, temmuz, ağustos hatta eylül ayının ortalarına kadar sıcaktan olumsuz etkilenir. Dokuları güçlü, muhafazaları kuvvetli ve yağ tabakaları çok yaygın olduğu için Kangal köpekleri sıcaktan olumsuz etkileniyor." dedi.

Yıldız, merkezdeki yaklaşık 100 köpeğe sıcaktan etkilenmemeleri için belirli aralıklarla soğuk duş aldırdıklarını anlatarak, "Baştan başlayıp sırt kısmına kadar, kuyruk sokumuna kadar mutlaka suyla şoklama yapılmalı. Bu uygulama 5-6 dakika olmalı. Bu uygulamaya kafadan başlamak lazım. Soğuk, sıcak geçişlerini önemsemeniz lazım. Mesela ağırlıklı 10.00-12.00 ile 12.00-16.00 saatleri arasında şoklama yapılmalı. Köpeklerin içtiği su soğuk tutulmalı ve suların içerisine buz kalıpları konulmalı. Eğer daha iyi imkanlara sahipseniz yumurta sarısıyla birlikte buzlu süt içirin." diye konuştu.

- "Davranışlarında yüzde 100 değişiklik oluyor"

Kangal köpeklerinin genelde sakin yapısıyla bilinen bir hayvan olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Sıcak havada Kangal köpeğinin davranışlarında yüzde 100 değişiklikler görülüyor. Rahatsız oluyor, tedirgin ve huzursuz oluyor, yemek yeme gereksinimini durduruyor. Sıcak dönemlerde salçalı, tuzlu ve biber içerikli hararetli gıdalardan kaçınılmalı. Bu tür gıdaları verdiğinizde vücut hararetini maksimum seviyeye ulaştırırsınız, sulamanız dahi ona yetersiz gelebilir. Kangal köpeği soğuk ve karasal iklim hayvanı olduğu için temmuz aylarının başlarında tüy dokularını atmaya başlıyor ve yenilemeye çalışıyor. Burada bile problemler oluşuyor, bu problemlerin en büyük çözümü Kangal köpeğini dışarıdan ve içeriden serinletirseniz sağlıklı bir şekilde tüy dokusunu yenileme özelliğine kavuşur."