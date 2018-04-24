Kangal Belediye Başkanı Öztürk, çalışmaları inceledi

SİVAS (AA) - Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ilçeye yapılan çalışmaları inceledi.

Çalışmaların yapıldığı bölgeleri ziyaret eden Öztürk, işçilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altyapı konusunda 7 yıldır emek verdiklerini ifade eden Öztürk, "Altyapı çalışmalarına başladık. Proje kapsamında içme suyu yeni kaynaktan alınarak ilçemize getirilecek. Asbest olan boruların tamamını değiştirdik. Şehir şebekesini de yenileceğiz. Kanalizasyon çalışmalarımızı bitireceğiz. Yani içme suyu terfi hattı, içme suyu isale hattı, kanalizasyon yenileme yağmur suyu hattını, 600 günde tamamlayacağız." dedi.

Altyapı çalışmalarında 5 ekip, 30 iş makinesi ve 130 personelin görev yaptığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Elimizde mevcut iki içme suyu depomuz var. Biri 700 tonluk biri de 800 tonluk yani, bin 500 tonluk su deposu var. Yaptığımız altyapı bugün merkezde nüfusumuz 11 bin 12 bin civarında merkez nüfusumuz var. 100 bin nüfusa yetecek bir altyapı yapıyoruz. Bir asırda bundan sonraki süreçte yerel yönetime hangi kardeşimiz hangi ağabeyimiz gelirse gelsin 100 yıl hiçbir işi yaşamayacak. İlçenin 5 ana caddesi var. Buraların tamamının asfaltını yapıp, aydınlatması yenileyeceğiz. Bu alanlara ağaçlandırma çalışması da yapacağız."