Kanalizasyona düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de itfaiye ekipleri, açık olan rögar bacasından kanalizasyona düşen köpeği kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Merkeze bağlı Bağbaşı Mahallesi TOKİ konutları inşaat alanındaki üstü açık rögar bacasından kanalizasyon hattına düşen sokak köpeğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Kırşehir Belediyesi itfaiye ekibi, düştüğü yerden çıkamayan ve birbirine bağlı 3 kanalizasyon hattında hareket halinde olan köpeği kurtarmak için plan yaptı.

Ekipler, boş kanalizasyon hattının birinin geçişini tahtalarla kapattıktan sonra köpeğin bulunduğu yerdeki bacadan hafif tazyikli su sıktı. Köpek boş olan üçüncü hatta geldiğinde de buraya merdivenle inen itfaiye ekibi tarafından yakalanarak çıkarıldı.

Sağlık kontrolü yapılan köpek herhangi bir sıkıntısının olmadığı anlaşılınca doğal yaşam alanına bırakıldı.



