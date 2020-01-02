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Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz süresi sona erdi
Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'na itiraz süresi sona erdi.
Genel 02.01.2020, 22:16
İSTANBUL (AA) - Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'na itiraz süresinin mesai bitiminde sona ermesinin ardından, projeye karşı olduğunu belirten bir grup, Beşiktaş'taki İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.
Projenin durdurulması isteyen gruptakiler, İstanbul'un su kaynaklarının projeyle olumsuz etkileneceğini öne sürdü.
Gruptakiler, polisin güvenlik önlemi aldığı açıklamanın ardından bölgeden ayrıldı.
ÇED Raporu, toplanan görüşlerle beraber 5 iş günü içerisinde onaya sunulacak.
Muhabir: Gökhan Yılmaz