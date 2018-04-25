Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 25 Nisan Kanal D yayın akışı

Kanal D yayın akışında bugün hangi programların yer aldığı izleyiciler tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Popstar 2018 / 25 Nisan Fragmanı yayında! Popstar'da rekabet ve eğlence bir arada devam ediyor! Bu hafta yarışmacılar jüriyi etkilemek için ne yapacak? Popstar 2018 her çarşamba 20.00'de Kanal D'de! Peki, Kanal D yayın akışında bugün neler var?

25 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE

09:45 YAYINDA ÇOCUKLAR DUYMASIN TEKRAR

12:45 GELİNİM MUTFAKTAYENİ BÖLÜM

15:00 MAGAZİN DCANLI

16:15 ARKA SOKAKLARTEKRAR

18:45 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABERCANLI

20:00 POPSTAR 2018 CANLI

00:15 İNSANLIK SUÇUTEKRAR

03:15 SİYAH BEYAZ AŞKTEKRAR

05:30 KALBİM EGE'DE KALDITEKRAR