Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 25 Nisan Kanal D yayın akışı

Kanal D yayın akışında bugün hangi programların yer aldığı izleyiciler tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Popstar 2018 / 25 Nisan Fragmanı yayında! Popstar'da rekabet ve eğlence bir arada devam ediyor! Bu hafta yarışmacılar jüriyi etkilemek için ne yapacak? Popstar 2018 her çarşamba 20.00'de Kanal D'de! Peki, Kanal D yayın akışında bugün neler var?
25 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE
09:45 YAYINDA ÇOCUKLAR DUYMASIN TEKRAR
12:45 GELİNİM MUTFAKTAYENİ BÖLÜM
15:00 MAGAZİN DCANLI
16:15 ARKA SOKAKLARTEKRAR
18:45 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABERCANLI
20:00 POPSTAR 2018 CANLI
00:15 İNSANLIK SUÇUTEKRAR
03:15 SİYAH BEYAZ AŞKTEKRAR
05:30 KALBİM EGE'DE KALDITEKRAR