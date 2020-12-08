Kanal D canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programların yayın saatleri belli oldu. Bugün hekimoğlu dizisi yani bölümüyle ekranlarda olacak
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
15:45 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Hekimoğlu
00:15 TEKRARBir Annenin Günahı
02:30 TEKRAR Yatıya Misafirim Var
05:00 TEKRAR Küçük Ağa
Hekimoğlu 28. Bölüm
Mehmet Ali, vakanın evinde hastalığa yakalanır!
Hekimoğlu ekibi için sınırları zorluyor…
Hekimoğlu olay yeri incelemeye Mehmet Ali’yi gönderir. Fakat Mehmet Ali vakanın evinde hastalığın sebebinden çok daha fazlasını bulur ve hastalık ona da bulaşır. Tanı koymak için sınırları zorlayan Hekimoğlu, hastane yönetimine karşı İpek’i zor durumda bırakır.
Hekimoğlu hastalığın nedenini bulabilecek mi? Karantinadaki Mehmet Ali, geçmişiyle barışabilecek mi? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, onun hayatını kurtarmak için adım atacak mı? Emre, Hekimoğlu’nu karşısına alıp İpek’in teklifini kabul edecek mi?
Diziye bu hafta Hakan Yufkacıgil konuk oluyor...
Hekimoğlu’nun bu bölümüne Hakan Yufkacıgil konuk oluyor. Yufkacıgil dizide Mehmet Ali’nin eski mahallesinden olan ve tuhaf bir hastalığına yakalanan Murat karakterine hayat verecek.
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00’de Kanal D’de!...