Kanal D canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

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Hekimoğlu 28. Bölüm

Mehmet Ali, vakanın evinde hastalığa yakalanır!

Hekimoğlu ekibi için sınırları zorluyor…

Ekip, kafasında kurşun parçaları olmasına rağmen kahkaha atmaya devam eden bir vakayla ilgilenir. Mehmet Ali’nin vakaya karşı önyargılı olduğu kimsenin dikkatinden kaçmaz. Oysa vaka Mehmet Ali’nin geçmişinden biridir.

Hekimoğlu olay yeri incelemeye Mehmet Ali’yi gönderir. Fakat Mehmet Ali vakanın evinde hastalığın sebebinden çok daha fazlasını bulur ve hastalık ona da bulaşır. Tanı koymak için sınırları zorlayan Hekimoğlu, hastane yönetimine karşı İpek’i zor durumda bırakır.

Hekimoğlu hastalığın nedenini bulabilecek mi? Karantinadaki Mehmet Ali, geçmişiyle barışabilecek mi? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, onun hayatını kurtarmak için adım atacak mı? Emre, Hekimoğlu’nu karşısına alıp İpek’in teklifini kabul edecek mi?

Diziye bu hafta Hakan Yufkacıgil konuk oluyor...

Hekimoğlu’nun bu bölümüne Hakan Yufkacıgil konuk oluyor. Yufkacıgil dizide Mehmet Ali’nin eski mahallesinden olan ve tuhaf bir hastalığına yakalanan Murat karakterine hayat verecek.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00’de Kanal D’de!...