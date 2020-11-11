Kanal D canlı izle! Kanal D yayın akışı - 11 Kasım 2020 Çarşamba

11 Kasım - Çarşamba

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 YENİ BÖLÜM Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:15 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Sadakatsiz

23:45 Matrıx

02:30 TEKRAR Zahide Yetiş'le Gelin Görün

04:15 TEKRAR Gelinim Mutfakta

İzleyici yine “Sadakatsiz” dedi!

Kanal D’nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz, beşinci bölümü ile de izleyicinin gönlünde taht kurdu. Dizi reytinglerde AB kategorisinde 11.85 reyting, 27.60 izlenme payı ile ABC 1 kategorisinde ise 11.89 reyting, 24.99 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Sosyal medya da 4 milyon erişim...

Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen, sosyal medyadan sokağa kadar her yerde konuşulan Sadakatsiz sosyal medyada da bir rekora imza attı.

Dizi yine yüksek konuşulma rakamlarına ulaşarak 4 milyon erişim aldı. Ekranda olduğu süre boyunca dünya gündeminin üst sıralarda yer alan Sadakatsiz Türkiye trend listesinde de 1.sıradaydı.

Aldığı yüksek reytingler ve sosyal medya başarısı ile de dikkat çeken Sadakatsiz’in yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Sadakatsiz yeni bölümü ile 12 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D’de…