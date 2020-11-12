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Kanal 7 canlı izle! Kanal7 yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe

Kanal7 yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe 06:30 Kanal 7'de Sabah HABER

Genel 12.11.2020, 00:37 12.11.2020, 00:42
Kanal 7 canlı izle! Kanal7 yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe
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Kanal7 yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe

06:30 Kanal 7'de Sabah HABER

07:45 TV Filmi 'Öteki Oğul' TV FİLMİ

09:30 Muhabbet Kapısı (Canlı Yayın) YAŞAM

11:30 TV Filmi 'Şakir Efendi' TV FİLMİ

12:45 Dizi 'Bir Garip Aşk' DİZİ

14:30 Mutfağım Şahane YAŞAM

15:30 Dizi 'Masum' DİZİ

18:00 Kanal 7 Haber Saati HABER

19:40 Dizi "Emanet" DİZİ

21:15 Dizi 'Bir Garip Aşk' DİZİ

23:20 Dizi 'Ah Kalbim' DİZİ

01:15 Tv Filmi TV FİLMİ

KANAL 7 CANLI İZLE

KANAL 7 SD FREKANSI

FREKANS 12095
POLARİZASYON YATAY
SYMBOL RATE 4800
FEC 5/6

KANAL 7 HD FREKANSI

FREKANS 12103
POLARİZASYON YATAY
SYMBOL RATE 8333
FEC 2/3

KANAL 7 AVRUPA FREKANSI

Türksat Batı kapsaması

Frekans : 12.685 Mhz

Polarizasyon : Dikey (Vertical )

Symbol : 30 000

DIGITURK

34. Kanal

D-SMART

27. Kanal

ANALOG KABLO TV

Analog S13

KABLO TV

KANAL 7 HD: 27. Kanal / KANAL 7 : 903 . Kanal

TIVIBU

KANAL 7: 28. Sıra / KANAL 7 HD: 317. Sıra

VERİCİ MERKEZİ TELEFON

0 (216) 316 19 61
0 (216) 316 21 41
0 (216) 412 40 74

INTERNET

www.kanal7.com internet adresimiz üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz

TEKNİK DESTEK İÇİN BİZE ULAŞIN

teknik@kanal7.com
TEL: 0 212 437 85 93
ÜCRETSİZ HATLARIMIZ
0800 261 91 14 – 0800 211 20 88
Cep: 0553 244 70 32

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