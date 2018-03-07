Kanadı kırık martı koruma altına alındı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, kanadı kırık olduğu için uçamayan yaralı martı koruma altına alındı. Alınan bilgiye göre, Çarşamba Kanalı içerisinde kanadı kırık vaziyette dolaşan ve uçamadığı gözlenen yaralı bir martıyı gören...