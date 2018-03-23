Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cooter, Çelik'i ziyaret ederek, Kayseri'nin tarih, kültür, sanayi, turizm ve sağlık alanları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Cooter, Kanada ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, bu ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini kaydetti.

Ankara ve İstanbul dışında Kayseri gibi dinamik şehirleri gezmek istediğini belirten Cooter, şunları kaydetti:

"Kayseri’de yatırımlarımız artacak. Burası bir sağlık şehri ve biz de sağlıkla alakalı güzel bir müzeyi ziyaret ettik. Kanada da sağlık sektöründe öncüdür. Birlikte çalışabiliriz. Eğitim konusunda da çok iyiyiz. Sizin de çok iyi 3 üniversiteniz var. Öğrenci değişim programlarıyla kaynaklar oluşturabiliriz. Aynı şekilde turist değişimleriyle Kanada’dan buraya buradan Kanada’ya çeşitli turizm aktiviteleri yapabiliriz. Kanadalı iş adamları ya da iş hayatı Türkiye’de pek aktif değil. Şehrinizde özellikle bu ilişkileri daha da yükseltmek istiyoruz. Kayseri tarihi ve güzel bir şehir. Bu şehirde iş birliği yapabiliriz. Aynı zamanda bizler tarımda da çok iyiyiz. Sizlerle hayvancılık konusunda da ciddi çalışmalar yapabiliriz. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanadalılara da buraya geldikleri zaman Erciyes Dağı’na gitmelerini özellikle söyleyeceğiz. Bugün biz de gideceğiz."

Başkan Çelik ise Kanada ile ekonomik ilişkilerin kalıcı hale gelmesi için Kayseri'de önemli sektörlerin olduğunu i̇fade etti̇.