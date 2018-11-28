Kanada Senatosuna getirilen Pontus tasarısı reddedildi

ANKARA (AA) - Kanada Senatosunda oylamaya sunulan sözde "Pontus soykırımı" hakkındaki tasarı reddedildi.

Yunan asıllı Senatör Leo Housakos tarafından gündeme getirilen Pontus iddialarının tanınması yönündeki tasarı, dün gece yapılan oylamada 32 aleyhte oya karşı 21 lehte ve 16 çekimser oy verilmesiyle kabul görmedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı, tasarının reddedilmesi amacıyla hem Ankara'da hem de Kanada'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Chrystia Freeland ile önceki gün telefonda görüşerek asılsız Pontus soykırım iddialarına ilişkin Türkiye'nin hassasiyetlerini iletti. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin Kanada’dan beklentileri muhatabının dikkatine getirdi.

Kanada’da yaşayan Türk toplumu da özellikle sosyal medyada iddialara karşı tepkilerini ortaya koydu.



Pontus çevreleri, iddiaları açısından dönüm noktasının, 100. yıl olarak addedilen 2019 yılı olması beklentisiyle "soykırım" iddialarına içerik ve görünürlük kazandırma ve iddialarının uluslararası alanda tanınması için çabalarını yoğunlaştırmıştı.



Son olarak 2017'nin şubat ayında Kanada Senatosuna sunulan ve Türkiye Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle gündemden düşürülen sözde "Pontus soykırımı" konulu tasarı Senatör Housakos tarafından tekrar gündeme getirilmişti.

- Pontus iddiaları

Pontus tezleri, sözde "tarihi Pontus topraklarında" yaşayan 353 bin Rum'a kasıtlı ve planlı bir etnik temizlik kampanyası yürütüldüğü ve bu kampanyanın Osmanlı Hükümeti’nin "Osmanlı topraklarını gayrimüslim azınlıktan arındırma politikasının" son noktası olduğu iddiasına dayanıyor.



Pontusçuluk kavramı, özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında giderek Türkiye karşıtı ithamlara dönüştü. Pontus iddiaları, demografik yapının da etkisiyle özellikle Kuzey Yunanistan’da zemin kazandı ve Yunanistan dışındaki Karadeniz kökenli Rum diasporasının çabaları ve Ermeni çevrelerle etkileşim sonucu yerini asılsız "Pontus soykırımı" söylemine bıraktı.

"Soykırım" iddiaları ilk olarak 1994'te Yunanistan'daki siyasi parti PASOK’un etkin isimlerinden dönemin Savunma Bakanı Akis Çohacopulos'un çabaları sonucu Yunan Meclisinin 19 Mayıs 1919 tarihini sözde "Pontus Elenlerinin soykırım günü" olarak kabul etmesiyle gündeme gelmişti.